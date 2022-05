Marcia del sole Comiso-Acate rinviata per maltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Comiso – rinviata a causa del maltempo “La Marcia del sole, la Marcia del conigli” con la carovana della pace e la fiaccolata che doveva prendere il via oggi, lunedì 9 maggio dal Santuario Immacolata di Comiso per giungere in serata al Castello dei Biscari di Acate. Si proseguirà poi martedì 10 maggio per continuare a camminare da Acate fino al bosco di San Pietro e poi ancora mercoledì 11 per raggiungere il Santuario di Santa Maria del Bosco a Niscemi. Tre giorni di cammino, tre giorni senza sosta, per 18 chilometri, per chiedere il disarmo nel mondo, contro tutte le guerre. maltempo Ragusa: tromba d’aria di fronte a Chiaramonte Gulfi Rapina alla banca San Paolo di Comiso: ladri in fuga Fa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 9 maggio 2022)a causa del“Ladel, ladel conigli” con la carovana della pace e la fiaccolata che doveva prendere il via oggi, lunedì 9 maggio dal Santuario Immacolata diper giungere in serata al Castello dei Biscari di. Si proseguirà poi martedì 10 maggio per continuare a camminare dafino al bosco di San Pietro e poi ancora mercoledì 11 per raggiungere il Santuario di Santa Maria del Bosco a Niscemi. Tre giorni di cammino, tre giorni senza sosta, per 18 chilometri, per chiedere il disarmo nel mondo, contro tutte le guerre.Ragusa: tromba d’aria di fronte a Chiaramonte Gulfi Rapina alla banca San Paolo di: ladri in fuga Fa ...

