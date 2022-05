Mara Venier manda a ca**re Manuel Bortuzzo: ‘Mi ha chiamato e mi ha detto…’ (Di lunedì 9 maggio 2022) Salta l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In, programma condotto da Mara Venier. Il motivo? La presenza del giovane nuotatore non era più gradita alla nota conduttrice. Nessun impegno da parte di Manuel quindi, come in un primo momento si pensava, bensì un ripensamento da parte della Venier a seguito dell’intervista rilasciata a Verissimo da parte del ragazzo. Mara Venier e Manuel Bortuzzo: cosa è successo Questa la notizia riportata dal sito DavideMaggio.it. Secondo quanto viene riferito Mara Venier non avrebbe gradito l’intervista fatta da Bortuzzo con Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 sabato 7 maggio, e così avrebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Salta l’ospitata dia Domenica In, programma condotto da. Il motivo? La presenza del giovane nuotatore non era più gradita alla nota conduttrice. Nessun impegno da parte diquindi, come in un primo momento si pensava, bensì un ripensamento da parte dellaa seguito dell’intervista rilasciata a Verissimo da parte del ragazzo.: cosa è successo Questa la notizia riportata dal sito DavideMaggio.it. Secondo quanto viene riferitonon avrebbe gradito l’intervista fatta dacon Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 sabato 7 maggio, e così avrebbe ...

