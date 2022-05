Mara Venier annuncia la data del ritorno di Domenica In (Di lunedì 9 maggio 2022) Mara Venier La nuova annata “dei record’ ha già una data di inizio. Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha svelato quando avverrà il debutto della prossima edizione. Una stagione particolare perché sarà la quattordicesima condotta dall’attuale padrona di casa che supera così il record di Pippo Baudo (a quota 13). Per il contenitore, invece, sarà la quarantasettesima edizione. Domenica In 2022/2023 inizierà l‘11 settembre. O almeno così si evince dalle parole della padrona di casa. “Dovremmo cominciare il 12 settembre. Ritorna Domenica In il 12 settembre“ ha detto la conduttrice a Matilda De Angelis ed Elisa (quest’ultima ricapitolava le ultime date del suo tour a settembre) facendo contestualmente una piccola gaffe, perchè ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 9 maggio 2022)La nuova annata “dei record’ ha già unadi inizio. Nel corso della puntata di ieri diIn,ha svelato quando avverrà il debutto della prossima edizione. Una stagione particolare perché sarà la quattordicesima condotta dall’attuale padrona di casa che supera così il record di Pippo Baudo (a quota 13). Per il contenitore, invece, sarà la quarantasettesima edizione.In 2022/2023 inizierà l‘11 settembre. O almeno così si evince dalle parole della padrona di casa. “Dovremmo cominciare il 12 settembre. RitornaIn il 12 settembre“ ha detto la conduttrice a Matilda De Angelis ed Elisa (quest’ultima ricapitolava le ultime date del suo tour a settembre) facendo contestualmente una piccola gaffe, perchè ...

