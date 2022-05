Manuel Bortuzzo, le critiche sono pesantissime: l’opinione si divide (Di lunedì 9 maggio 2022) Le ultime settimane hanno visto pesanti critiche verso Manuel Bortuzzo, Ora, l’opinione si è completamente spaccata. Ecco cosa è successo. Manuel Bortuzzo è stato un assoluto protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata di Italia ha saputo costruire alcuni momento davvero intensi. Che, in qualche modo, sono entrati nella storia del reality. Nelle ultime settimane, però, attorno a lui si alzate delle pesantissime critiche. Parole che, per alcuni, sono state completamente fuori luogo. Screen TvUno dei momenti che più ha emozionato in questa edizione del GF Vip è stata la relazione tra lui e Lulù Selassie. Il pubblico, infatti, ha accolto decisamente bene la loro ... Leggi su chenews (Di lunedì 9 maggio 2022) Le ultime settimane hanno visto pesantiverso, Ora,si è completamente spaccata. Ecco cosa è successo.è stato un assoluto protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata di Italia ha saputo costruire alcuni momento davvero intensi. Che, in qualche modo,entrati nella storia del reality. Nelle ultime settimane, però, attorno a lui si alzate delle. Parole che, per alcuni,state completamente fuori luogo. Screen TvUno dei momenti che più ha emozionato in questa edizione del GF Vip è stata la relazione tra lui e Lulù Selassie. Il pubblico, infatti, ha accolto decisamente bene la loro ...

Advertising

fanpage : #Rinascere, la vera storia di Manuel Bortuzzo: il racconto della sparatoria e della riabilitazione, passando per i… - Martina01645538 : RT @Giorgy_79: Che questo film possa far capire a chi ancora dubita che persona è @manuel_bortuzzo..Quanto è lui, la sua famiglia e che gra… - Tp24it : Campobello, questa sera Giancarlo Commare su Raiuno interpreta Manuel Bortuzzo - vero_antonelli : RT @Cinguetterai_: Da #IlParadisoDelleSignore, fucina di talenti, alle fiction di Rai 1 in prima serata. Giancarlo Commare perfetto anche n… - vincentperez95 : RT @me_darkmode: Il finale di #Rinascere con il vero Manuel Bortuzzo -