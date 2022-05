Manuel Bortuzzo guarda “Rinascere” con Federica, la foto fa il giro del web (Di lunedì 9 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, ieri sera RaiUno ha trasmesso “Rinascere”, il film sulla vita del nuotatore. C’è un ritorno di fiamma tra lui e la sua ex Federica? In molti se lo stanno chiedendo: tra Manuel e Federica è ritorno di fiamma? I due ieri sera hanno guardato il film “Rinascere” insieme. pellicola che narra la storia del nuotatore. “Manuel guarda il film con la ex. Ci sarà un ritorno di fiamma?”, si legge dalla storia postata sui social da Deianira Marzano. Non è detto che tra i due sia nato un nuovo amore, magari è rimasta solo una bella amicizia. Anche se più volte Manuel e Federica sono stati pizzicati insieme nell’ultimo periodo. Da parte di Manuel nessun accenno a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 9 maggio 2022), ieri sera RaiUno ha trasmesso “”, il film sulla vita del nuotatore. C’è un ritorno di fiamma tra lui e la sua ex? In molti se lo stanno chiedendo: traè ritorno di fiamma? I due ieri sera hannoto il film “” insieme. pellicola che narra la storia del nuotatore. “il film con la ex. Ci sarà un ritorno di fiamma?”, si legge dalla storia postata sui social da Deianira Marzano. Non è detto che tra i due sia nato un nuovo amore, magari è rimasta solo una bella amicizia. Anche se più voltesono stati pizzicati insieme nell’ultimo periodo. Da parte dinessun accenno a ...

Advertising

fanpage : #Rinascere, la vera storia di Manuel Bortuzzo: il racconto della sparatoria e della riabilitazione, passando per i… - 361_magazine : Manuel Bortuzzo, ieri sera RaiUno ha trasmesso 'Rinascere', il film sulla vita del nuotatore. C'è un ritorno di fia… - Jennife22686752 : @mel4nconia Ho visto la vera storia di Manuel Bortuzzo ieri su Rai 1 Giancarlo Commare è stato magistrale è bravissimo ha recitare ?????? - AlessioBoni_FP : Grazie per aver seguito #Rinascere! Il film movie sulla storia di Manuel Bortuzzo ha vinto la serata con il 18.5%… - infoitcultura : Domenica In, “Mara Venier manda a quel paese Manuel Bortuzzo e cancella l’ospitata” -