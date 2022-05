(Di lunedì 9 maggio 2022) Victorè una delle possibili cessioni del: costa 110di euro e piace al. Ma attenti all’Arsenal e soprattutto al Newcastle che ha un appeal inferiore, ma che non giocherà la Champions League, esattamente come la squadra di Cristiano Ronaldo che deve accontentarsi dell’Europa League. Il calciomercato delè molto vivace e le trattative non devono ancora cominciare. Ma la società di Aurelio De Laurentiis si è mossa per tempo ed ha già piazzato due colpi: Kvaratskhelia è ufficializzato, per Mathias Olivera si è espresso anche il presidente del Getafe. Insomma più di qualcosa si muove in casa. Secondo Umberto Chiariello ilpuò vendere qualsiasi giocatore, solo in sei saranno confermati ed anche ...

Advertising

Naija_PR : Mata Matters! Manchester United scores. It's Cristiano Ronaldo!!! MUN 2-0 BRE - napolipiucom : Manchester United: 110 milioni per Osimhen, il Napoli sulla nuova stella dello Sparta Praga #calciomercatonapoli… - vzctorcrf : Premier League ?????????????? Brighton 4 x 0 Manchester United ?? - Caicedo, Cucurella, Grob e Trossard - ParliamoDiNews : Manchester United: novità sui contratti dalla prossima stagione | Mercato | - Cargo92i : RT @reyllinho: La performance ICONIQUE de Lionel Messi contre Manchester United - Finale 2011. -

Ormai fuori dal giro della prossima Champions League dopo il 4 - 0 incassato ieri in casa del Brighton, alsi prospettano giorni di vacche magre. E' quanto scrive il Daily Mail, anticipando pesanti tagli per la prossima stagione agli stipendi dei giocatori, fino ad un quarto, per far ...... società compresa, lo avrebbe voluto esonerare per affidare la panchina a Ralf Rangnick, che ora naviga a vista nel(anche se i paragoni non si possono mai fare. Il suo collega ...La Champions League, competizione per club più ambita del mondo, continua a regalare spaccatolo e colpi di scena. Subito dopo il fischio finale arrivano parole dure che sanno tanto di sentenza. In que ...Ormai fuori dal giro della prossima Champions League dopo il 4-0 incassato in casa del Brighton, al Manchester United si prospettano giorni di vacche magre. E’ quanto scrive il Daily Mail, anticipando ...