Manchester City, Rodri: “L’uscita dalla Champions è stata come una guerra” (Di lunedì 9 maggio 2022) Nonostante il 5-0 rifilato al Newcastle, il Manchester City è ancora molto scottato dall’eliminazione dalla Champions League arrivata ad opera del Real Madrid. La conferma arriva proprio da Rodri, che ha parlato a BBC Match of the Day: “L’eliminazione dalla Champions è stata come una guerra, una grande, grande battaglia. Continuiamo a pensare a quello che è successo. È difficile. Ognuno di noi aspetta otto mesi per quel momento (andare in finale ndr), e poi, all’ultimo minuto, se ne va. La sconfitta contro il Real Madrid è stata così, così grande, ma il calcio stesso è così. Ora dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla Premier League perché è ancora più difficile. Non ci aspettiamo nulla dal ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Nonostante il 5-0 rifilato al Newcastle, ilè ancora molto scottato dall’eliminazioneLeague arrivata ad opera del Real Madrid. La conferma arriva proprio da, che ha parlato a BBC Match of the Day: “L’eliminazioneuna, una grande, grande battaglia. Continuiamo a pensare a quello che è successo. È difficile. Ognuno di noi aspetta otto mesi per quel momento (andare in finale ndr), e poi, all’ultimo minuto, se ne va. La sconfitta contro il Real Madrid ècosì, così grande, ma il calcio stesso è così. Ora dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla Premier League perché è ancora più difficile. Non ci aspettiamo nulla dal ...

