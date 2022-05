Maestra salva un bambino che stava per soffocare: ha praticato una manovra vista in una serie tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Una Maestra ha salvato un bambino della sua classe che stava per morire soffocato. Si è ricordata di una manovra vista in una serie tv, che si è rivelata determinante: ecco come si è accorta della gravità della situazione e che cosa ha fatto subito dopo. Maestra salva bambino che stava per soffocare: la manovra vista in tv Succede in una scuola elementare a Ponte Valleceppi, Perugia. C’è la ricreazione in classe quando la Maestra, 45 anni, si accorge che uno dei bambini è diventato blu e non respira. I suoi compagni, che in quel momento stavano facendo colazione, non notano che cosa stia succedendo. Subito la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Unahato undella sua classe cheper morire soffocato. Si è ricordata di unain unatv, che si è rivelata determinante: ecco come si è accorta della gravità della situazione e che cosa ha fatto subito dopo.cheper: lain tv Succede in una scuola elementare a Ponte Valleceppi, Perugia. C’è la ricreazione in classe quando la, 45 anni, si accorge che uno dei bambini è diventato blu e non respira. I suoi compagni, che in quel momentono facendo colazione, non notano che cosa stia succedendo. Subito la ...

Advertising

Dome689 : Perugia, maestra salva bimbo che sta per morire soffocato: “L’ho visto in una serie tv” - Massi_Dubai : @salva_savior @avvjessicam Ancora parli sei ignorante mostro di ignoranzaaaaaa Mostroooooooo?????????? Su di te le facci… - Massi_Dubai : @salva_savior Mostro di ignoranza prenditi tutta la scatola??????su di te non funziona nulla?? Vai dalla maestra prendi… - Positiv09064739 : Maestra eroina salva uno studente di 9 anni che stava soffocando col tappo della bottiglia #video Leggi ora??… -