Made in Sud anticipazioni, nella quarta puntata torna Clementino ma si assenta Lorella Boccia: cosa succede (Di lunedì 9 maggio 2022) I conduttori di Made in Sud sembrano non trovare pace e dopo la positività al Covid del rapper Clementino questa volta a saltare il nuovo appuntamento con la trasmissione sarà, per lo stesso motivo, la sua spalla Lorella Boccia. Il rapper infatti appare pronto a tornare a condurre lo storico format comico di Rai2 nella prima serata di lunedì 9 maggio 2022 con al fianco il tuttofare Maurizio Casagrande, già facente parte del cast fisso e pronto a bissare l'esperienza alla conduzione di settimana scorsa. La trasmissione riproporrà l'immenso cast di comici del quale fanno parte gli osannati Francesco Cicchella, gli Arteteca, e le simpatiche new entry interpretate da Mino Abbacuccio e da Mariano Bruno.

