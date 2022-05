Macron: «L’obiettivo europeo è portare Russia e Ucraina al tavolo della pace: non umiliare una parte» (Di lunedì 9 maggio 2022) La strada per la pace tra Russia e Ucraina non può passare attraverso «l’esclusione reciproca, e nemmeno con l’umiliazione» di Mosca ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso a Strasburgo per la chiusura della conferenza sul «Futuro dell’Europa». Macron ha avvertito che «non bisogna cedere alla tentazione dei revanscismi» nei confronti dell’aggressore russo: «Domani avremo una pace da costruire». Un obiettivo a cui si deve puntare adottando «le sanzioni contro la Russia per fermare la guerra – ha aggiunto Macron – ma agiremo anche responsabilmente per evitare che il conflitto si espanda oltre. La pace – ha detto ancora il presidente francese – va anche costruita portando al ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) La strada per latranon può passare attraverso «l’esclusione reciproca, e nemmeno con l’umiliazione» di Mosca ha detto il presidente francese Emmanuelnel suo discorso a Strasburgo per la chiusuraconferenza sul «Futuro dell’Europa».ha avvertito che «non bisogna cedere alla tentazione dei revanscismi» nei confronti dell’aggressore russo: «Domani avremo unada costruire». Un obiettivo a cui si deve puntare adottando «le sanzioni contro laper fermare la guerra – ha aggiunto– ma agiremo anche responsabilmente per evitare che il conflitto si espanda oltre. La– ha detto ancora il presidente francese – va anche costruita portando al ...

