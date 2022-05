Lutto nel mondo della musica | la tragedia improvvisa | aveva solo 31 anni

Advertising

okcalciomercato : Lutto nel mondo del calcio, morto l’ex Ajax e Twente Lukoki - AgNPs : RT @cronacacampania: Lutto nel calcio, è morto Lukoki: l'ex giocatore dell'Ajax aveva 29 anni - nuovaferrara : #Ferrara #COVID19 #coronavirus Lutto a Comacchio e 180 nuovi contagi nel Ferrarese - gilnar76 : È morto il 29enne Jody Lukoki: lutto nel calcio olandese #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - ConteAlmaviva : RT @sportface2016: Grave lutto nel calcio olandese: è morto l’esterno del #Twente #Lukoki, aveva 29 anni -

Un profondoha colpito il mondo calcistico valdarnese. All'età di 44 anni è deceduto Gregorio Pagliucoli, ... Pagliucoli si è spentosonno nella notte tra Sabato 7 e Domenica 8 Maggio, per un ...Un altrocolpisce la Città di Mazara del Vallo. E' venuto a mancare all'età di 85 anni Giovanni Acaro, ... venuta a mancare prematuramente all'età di 45 anni2018 ed alla cui memoria è stata ...Sarebbe avvenuta con ogni probabilità per cause naturali la morte di Sauro Cosimetti, 55 anni, celebre dj del Red Zone. Ma per fugare ogni dubbio la procura di Perugia ha disposto l'autopsia ...Nick Cave piange la morte del secondo figlio: sette anni dopo la scomparsa di Arthur, infatti, il cantautore ha annunciato il decesso del figlio ...