Lutto nel cinema, stroncata all’improvviso: aveva solo 55 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Un altro grave Lutto per il mondo del cinema, è morta Kang Soo-yeonL’attrice ha segnato a suo modo questo ambiente. I fan sono rimasti senza parole. Il mondo del cinema ha avuto la capacità di unire tutto il mondo. Gli artisti, infatti, che hanno scritto la storia sono di diverse personalità. Di certo, ognuno di essi ha saputo regalare molto al suo pubblico. Innescando un legame davvero molto solido. Quando, poi, arriva una notizia di questo tipo, la tristezza e il dolore non possono che mostrarsi pienamente. AdobeStockNegli ultimi anni, uno dei cinema che più sono riusciti a colpire è stato quello sudcoreano. I grande affezionati alla settima arte avevano già apprezzato tale ambito. Ma, con l’Oscar a Parasite di Bong Joon-ho, c’è stata una completa esplosione del ... Leggi su chenews (Di lunedì 9 maggio 2022) Un altro graveper il mondo del, è morta Kang Soo-yeonL’attrice ha segnato a suo modo questo ambiente. I fan sono rimasti senza parole. Il mondo delha avuto la capacità di unire tutto il mondo. Gli artisti, infatti, che hanno scritto la storia sono di diverse personalità. Di certo, ognuno di essi ha saputo regalare molto al suo pubblico. Innescando un legame davvero molto solido. Quando, poi, arriva una notizia di questo tipo, la tristezza e il dolore non possono che mostrarsi pienamente. AdobeStockNegli ultimi, uno deiche più sono riusciti a colpire è stato quello sudcoreano. I grande affezionati alla settima arteno già apprezzato tale ambito. Ma, con l’Oscar a Parasite di Bong Joon-ho, c’è stata una completa esplosione del ...

