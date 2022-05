Lutto nel calcio olandese | è morto l’attaccante del Twente Jody Lukoki

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’F.C., tramite una nota sul suo sito ufficiale, ha reso nota la scomparsa delcongolese. Le cause del decesso del 29enne sono ancora ignote.Morte IL COMUNICATO “Questa mattina l’FCha ricevuto la terribile notizia della morte di. Il club è scioccato e profondamente commosso da questo tragico evento. L’FCè vicino ai suoi cari e augura loro tanta forza per elaborare questa grande perdita”. Il congolese aveva partecipato alla duplice sconfitta del Ludogorets contro il Milan in Europa League. Vittorio Assenza

Grave lutto nel calcio olandese: in queste ore è venuto a mancare il congolese Jody Lukoki, esterno offensivo classe 1992 del Twente. Lo si apprende direttamente dai canali ufficiali dei Reds: "Questa ...