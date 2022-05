Lunedì ad alta tensione sulle Borse | Milano -2 | 7% torna sotto 23mila Spread sopra 200 punti

(Di lunedì 9 maggio 2022) In forte discesa anche Wall Street. In settimana focus su inflazione americana: sarà utile alla Fed per decisioni sui tassi. In calo il petrolio tra dati Cina e taglio prezzi dell'Arabia Saudita. Bitcoin a minimi da luglio 2021

In forte discesa anche Wall Street. In settimana focus su inflazione americana: sarà utile alla Fed per decisioni sui tassi. In calo il petrolio tra dati Cina e taglio prezzi dell'Arabia Saudita.