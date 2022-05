L’ufficio postale più remoto del mondo cerca personale: 5 mesi in Antartide per monitorare i pinguini (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ente di beneficenza britannico Antarctic Heritage Trust cerca lavoratori disposti a passare 5 mesi (da novembre a marzo) in Antartide per gestire L’ufficio postale più remoto al mondo. L’ufficio, noto anche come Penguin Post Office si trova a Port Lockroy, nell’isola di Goudier, a sud dell’Argentina ed è pronto ad accogliere una squadra che si occuperà di varie mansioni: dalla gestione di un gift shop e di un piccolo museo, al monitoraggio della colonia di pinguini Gentoo che vive sull’isola. L’ufficio postale più remoto nel pianeta La Base A di Port Lockroy è stata la prima base britannica permanente stanziata in Antartide: fondata nel 1944, è stata ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) L’ente di beneficenza britannico Antarctic Heritage Trustlavoratori disposti a passare 5(da novembre a marzo) inper gestirepiùal, noto anche come Penguin Post Office si trova a Port Lockroy, nell’isola di Goudier, a sud dell’Argentina ed è pronto ad accogliere una squadra che si occuperà di varie mansioni: dalla gestione di un gift shop e di un piccolo museo, al monitoraggio della colonia diGentoo che vive sull’isola.piùnel pianeta La Base A di Port Lockroy è stata la prima base britannica permanente stanziata in: fondata nel 1944, è stata ...

