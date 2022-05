Lotito: «Tifosi ostili, sono diventato il loro pungiball» (Di lunedì 9 maggio 2022) . Le parole del presidente della Lazio nel giorno del compleanno Nel giorno del suo compleanno, Claudio Lotito è intervenuto a Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: «Che giornata sarà? Una giornata come tutte le altre, questa sera ho una cena istituzionale in Lega, ho un po’ di cose da fare». CAMPIONATO – «Questo è un campionato avvincente, dovremmo essere tutti contenti, non c’è niente di scontato né al vertice, né in fondo alla classifica, è ancora tutto aperto». AUGURI – «Meno male che c’è qualcuno che mi vuole bene, perché solitamente… C’è uno zoccolo duro che ancora appoggia il mio operato». CONTESTAZIONI – «La Lazio ha sempre veleggiato nell’alta classifica, tra il quarto, il quinto massimo sesto posto. Abbiamo sempre partecipato alle competizioni europee quindi non capisco questo atteggiamento ostile che non ha senso. Non è un problema del prezzo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) . Le parole del presidente della Lazio nel giorno del compleanno Nel giorno del suo compleanno, Claudioè intervenuto a Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: «Che giornata sarà? Una giornata come tutte le altre, questa sera ho una cena istituzionale in Lega, ho un po’ di cose da fare». CAMPIONATO – «Questo è un campionato avvincente, dovremmo essere tutti contenti, non c’è niente di scontato né al vertice, né in fondo alla classifica, è ancora tutto aperto». AUGURI – «Meno male che c’è qualcuno che mi vuole bene, perché solitamente… C’è uno zoccolo duro che ancora appoggia il mio operato». CONTESTAZIONI – «La Lazio ha sempre veleggiato nell’alta classifica, tra il quarto, il quinto massimo sesto posto. Abbiamo sempre partecipato alle competizioni europee quindi non capisco questo atteggiamento ostile che non ha senso. Non è un problema del prezzo ...

