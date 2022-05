L’omicidio di Marta Russo Il delitto perfetto della Sapienza 25 anni dopo

(Di lunedì 9 maggio 2022) Capelli biondi, occhi verdi, e una voglia smisurata di aiutare gli altri, di fare del bene. Questa era, la giovane studentessa universitaria ed ex giocatrice di scherma uccisa nei vialidi Roma. Una morte tragica avvenuta 25fa, tra vuoti immensi e dolore, tra sofferenza e domande rimaste senza risposta per troppo tempo. Un omicidio, quello di, che non ha mai avuto un colpevole dichiarato, un movente e un senso. Una morte che ha lasciato un grande vuoto nel cuorefamigliae di tutte le persone che conoscevano quella straordinaria giovane donna destinata a grandi cose. Sogni, idee e progetti che non hanno mai visto la luce perché stroncati da un colpo di arma da fuoco sparato all’improvviso e senza una ...

La prima puntata di un podcast in due episodi per ripercorrere uno dei più discussi e controversi casi giudiziari italiani:Russo, per cui sono stati condannati in via definitiva ...QuandoRusso venne uccisa a maggio 1997 Il magistrato Carlo ...uccisa a maggio 1997 Il magistrato Carlo Lasperanza prende'...definitivamente Scattone a 5 anni e 4 mesi di reclusione per...