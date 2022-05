Lombardia: presentate buone prassi per salute e sicurezza lavoro nelle Pmi del terziario (Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Labitalia) - Un convegno tecnico per illustrare le azioni in materia di salute e sicurezza più innovative a favore delle Pmi del terziario. 'Progetto pilota per l'individuazione e la diffusione delle buone prassi per il miglioramento delle relazioni tra i soggetti attori della prevenzione delle salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del settore terziario' è il titolo della progettualità che Ebiten Lombardia, Inail Cremona-Mantova e Ats Val Padana hanno presentato venerdì 6 maggio, a Crema, presso la sala 'Pietro Da Cemmo' del Museo Civico. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del Comune di Crema rappresentato dall'assessore all'Istruzione e al lavoro, Attilio Galmozzi. A ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Milano, 9 mag. (Labitalia) - Un convegno tecnico per illustrare le azioni in materia dipiù innovative a favore delle Pmi del. 'Progetto pilota per l'individuazione e la diffusione delleper il miglioramento delle relazioni tra i soggetti attori della prevenzione dellenei luoghi didel settore' è il titolo della progettualità che Ebiten, Inail Cremona-Mantova e Ats Val Padana hanno presentato venerdì 6 maggio, a Crema, presso la sala 'Pietro Da Cemmo' del Museo Civico. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali del Comune di Crema rappresentato dall'assessore all'Istruzione e al, Attilio Galmozzi. A ...

