LoJack Italia - Premiata come Soluzione telematica per la mobilità del 2022

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 9 maggio 2022), società del Gruppo CalAmp attivo nelle soluzioni telematiche per l'Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, è statacon il Le Fonti Awards"Eccellenza dell'anno Innovazione & Leadershipsettore Mobility". L'azienda, ha spiegato la giuria, si è aggiudicata il riconoscimento "per essere una società lader nei dispositivi elettronici per il recupero dei veicoli rubati. Per spingere sempre verso una tecnologia innovativa e per essere un pioniere dellacon esperienza in ambito Machine2Machine. Per la grande esperienza nel settore della sicurezza e della connettività dei veicoli e per il focus sul cliente". Le soluzioni offerte. In sostanza,si è aggiudicata il premio grazie alle soluzioni offerte sul mercato ...