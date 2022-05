Locasciulli & Setak in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

(Di lunedì 9 maggio 2022)– Mimmoe Nicola ‘’ Pomponi. Due abruzzesi, più precisamente di Penne. Due appartenenze profonde, seppure diverse, a una terra “forte e gentile”. Due sensibilità declinate da componenti anagrafiche differenti, e distanti. Il punto di fusione è l’intendimentole, la sincerità narrativa, il trasporto emotivo che ognuno desta e che ognuno avverte. Il loroè tutto questo. Una sintesi di, energia, cuore, complicità, professionalità. Mimmo scrive e canta in lingua italiana, Nicola in lingua abruzzese. Si scambiano strofe e ritornelli, si interfacciano e si intrecciano in un gioco che va oltre l’eventole, producendo lava emotiva che erutta e sommerge chi ascolta. Tutto nella più assoluta e stupefacente normalità. Con ...

In "Buoni propositi" compare invece Brunori Sas , "controcanto giusto per una canzone molto ironica", che ha offerto aanche lo spunto per una riflessione sulla musica italiana del ...E il 13 maggiosarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Era il 1982. Ero poco più che trentenne. Il mio successo cominciò con l'album Intorno a Trentanni. Ma ho voluto ... Mimmo Locasciulli: «Rileggo gli anni 80 e chiudo un cerchio» Guarda indietro agli ideali di una generazione, ripercorrendoli con gli occhi di oggi «Intorno a trentanni revisited», disco con cui Mimmo Locasciulli rielabora il lavoro che, nel 1982, gli ha dato il ...Guarda indietro agli ideali di una generazione, ripercorrendoli con gli occhi di oggi «Intorno a trentanni revisited», disco con cui Mimmo Locasciulli rielabora il lavoro che, nel 1982, gli ha dato il ...