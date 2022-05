Lo strano caso della stella a cinque punte nell’ascensore della sede del Tg2 che era lì da anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Una stella a cinque punte nell’ascensore del Tg2 agita da giorni il dibattito politico in seguito alla segnalazione di un giornalista. A quanto apprende l’Adnkronos, sul ritrovamento del simbolo delle Brigate rosse negli uffici della Rai a Roma, immediatamente denunciato alla polizia, sarebbero partiti rilievi della Digos. La Procura di Roma ha aperto un’indagine su quella che si pensava potesse essere una minaccia al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano dopo il suo intervento alla convention di Fratelli d’Italia. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha espresso “massima vicinanza” al giornalista e “a tutta la redazione del Tg2” per quello che ha definito un simbolo “vergognoso”. “Solidarietà al direttore Gennaro Sangiuliano e a tutta la redazione ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Unadel Tg2 agita da giorni il dibattito politico in seguito alla segnalazione di un giornalista. A quanto apprende l’Adnkronos, sul ritrovamento del simbolo delle Brigate rosse negli ufficiRai a Roma, immediatamente denunciato alla polizia, sarebbero partiti rilieviDigos. La Procura di Roma ha aperto un’indagine su quella che si pensava potesse essere una minaccia al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano dopo il suo intervento alla convention di Fratelli d’Italia. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha espresso “massima vicinanza” al giornalista e “a tutta la redazione del Tg2” per quello che ha definito un simbolo “vergognoso”. “Solidarietà al direttore Gennaro Sangiuliano e a tutta la redazione ...

Advertising

Carondemonio71 : Avete fatto caso per il #pd sono sempre nazifascisti gli altri, anche se ti chiami #Putin e sei comunista fin dentro le ossa. Che strano? - Gabrigrifo1 : @FilippoTurati5 @oroediamanti_ @GioCallisto90 Molto strano sono stato in Belgio meno di un mese fa (parenti a Gand)… - campagnolo_lino : @DiegoFusaro io non ti descrimino.... purtroppo abbiamo dei conduttori TV che sono di parte e se fossi in te rispon… - Capitanomio : Sei sempre a twittare di tutto @sbonaccini e degli argomenti più disparati ma, caso strano, non una parola su quei… - p_paolaji : @mentecritica E se queste dichiarazioni fatte quasi a caso dovessero servire a confondere tutti? Se si dice tutto e… -