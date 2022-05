(Di lunedì 9 maggio 2022) Quest’anno Mosca ha avuto un problema di numeri e nella Piazza Rossa mancavano molti dei segnali di grandezza e di minaccia che hanno sfilato nel passato, il 9, giorno in cui la Russia ricorda la vittoria dell’Unione sovietica contro la Germania nazista. La festa era nata per celebrare una vittoria che ha cambiato il mondo e la storia, ma negli anni, soprattutto con Vladimiral Cremlino, si è trasformata in una giornata per aumentare l’orgoglio dei russi per le loro Forze armate e un tentativo di indurire lo spirito patriottico del paese. Sotto gli occhi diieri hanno sfilato circa undicimila soldati, tra di loro c’erano anche i combattenti del Donbas, la regione orientale dell’Ucraina che, nel suo discorso, il presidente ha definito territorio russo. Sono stati presentati 131...

Advertising

lillidamicis : Sabato 14 maggio (ore 21 - ingresso 10 euro/ridotto 8 euro - info e prenotazioni 3208607996 - 3290474358 – 3403129… - FerraraOff : INSIEME X IL TEATRO @FerraraOff e Fondazione Teatro Comunale di Ferrara offrono la possibilità di partecipare allo… - cinquewit : Cuòre: sostantivo maschile. Drammaturgia di Angela Di Maso, al Ridotto del Mercadante Uno spettacolo dunque che par… - Fab3Ros : @dorinadeli2 @PiazzapulitaLA7 @stanzaselvaggia No, voglio dire che la Lucarelli ciancia di tutto senza sapere nient… - giorgioaleambro : Guardando lo spettacolo sugli spalti di #Roma e #Salernitana mi chiedo se il Sig. #AndreaAgnelli provi un minimo d… -

Il Foglio

...posto unico euro 5 /di cortesia euro 1 Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 (apertura dal martedì al venerdì ore 10 - 13); la sera dellola ...... desiderose di cambiare alcune regole dello, dove sei artiste sei propongono numeri d'... la carnalità dei corpi è accentuata dall'appiattimento del contesto,ad una sequenza di ... Lo spettacolo ridotto del 9 maggio. Putin mette a riparo i mezzi militari La lettera Z non è comparsa sulla Piazza Rossa, dove mancavano molti dei segnali di grandezza e di minaccia che hanno sfilato nel passato. Il Cremlino preserva i caccia per paura che si rompano ...A Miami, Max Verstappen vince la sua seconda gara consecutiva e si porta sul 3 a 2 nel computo totale contro Leclerc. Altri 25 punti pesanti in cascina, buoni per mettere una toppa ai 2 zeri del Bahra ...