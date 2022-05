Lo schiaffo della Russia all'Europa: bombe su Michel ad Odessa. Scatta il panico e la fuga (Di lunedì 9 maggio 2022) Non solo l'Onu, ma anche una dura presa di posizioni nei confronti dell'Unione Europea. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha dovuto nascondersi nei rifugi durante la sua visita di oggi ad Odessa a causa di un attacco missilistico effettuato dalla Russia. Lo riferiscono fonti Ue, precisando che il raid è avvenuto mentre era in corso un incontro con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, che «i partecipanti hanno dovuto interrompere per rifugiarsi mentre i missili colpivano di nuovo la regione». Michel stava visitando la città di Odessa per verificare l'impatto della guerra russa sulle catene di approvvigionamento globali ed è stato informato dal capo della Marina ucraina in particolare sui danni causati dai missili russi lanciati dal mare e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Non solo l'Onu, ma anche una dura presa di posizioni nei confronti dell'Unione Europea. Il presidente del Consiglio europeo Charlesha dovuto nascondersi nei rifugi durante la sua visita di oggi ada causa di un attacco missilistico effettuato dalla. Lo riferiscono fonti Ue, precisando che il raid è avvenuto mentre era in corso un incontro con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, che «i partecipanti hanno dovuto interrompere per rifugiarsi mentre i missili colpivano di nuovo la regione».stava visitando la città diper verificare l'impattoguerra russa sulle catene di approvvigionamento globali ed è stato informato dal capoMarina ucraina in particolare sui danni causati dai missili russi lanciati dal mare e ...

