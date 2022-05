LIVE Zeppieri-Khachanov 2-3, ATP Roma 2022 in DIRETTA: il romano tiene botta (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Khachanov, 2-3. Scappa un altro rovescio di Zeppieri, che si era difeso bene sugli attacchi avversari. 40-15 Il russo si tira fuori dai guai con un altro servizio vincente. 30-15 Grande apertura di dritto di Zeppieri. 30-0 Servizio vincente del russo. 15-0 Che peccato Giulio! Aveva tenuto benissimo sul pressing di Khachanov, poi gli scappa via il rovescio. GAME Zeppieri, 2-2. Ace centrale per il Romano, che non sta pagando lo scotto del debutto al momento. 40-15 Altra buona prima dell’azzurro, due palle del 2-2. 30-15 DRITTONE di Zeppieri che lascia di sasso Khachanov! Che vincente! 15-15 Zeppieri si apre il campo con il rovescio, poi ha un rigore a porta ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 2-3. Scappa un altro rovescio di, che si era difeso bene sugli attacchi avversari. 40-15 Il russo si tira fuori dai guai con un altro servizio vincente. 30-15 Grande apertura di dritto di. 30-0 Servizio vincente del russo. 15-0 Che peccato Giulio! Aveva tenuto benissimo sul pressing di, poi gli scappa via il rovescio. GAME, 2-2. Ace centrale per ilno, che non sta pagando lo scotto del debutto al momento. 40-15 Altra buona prima dell’azzurro, due palle del 2-2. 30-15 DRITTONE diche lascia di sasso! Che vincente! 15-15si apre il campo con il rovescio, poi ha un rigore a porta ...

