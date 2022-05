LIVE – Giorgi-Tomljanovic 0-2, Internazionali BNL d’Italia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 9 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro tra Camila Giorgi e Ajla Tomljanovic, valevole come primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. L’azzurra deve uscire da un momento grigio in termini di risultati e proverà a ripartire proprio da Roma, facendo leva anche sul sostegno del pubblico italiano; dal canto suo, l’ottima tennista australiana proverà a rovinare la festa alla maceratese in territorio amico, provando a usufruire al meglio del meraviglioso rovescio che caratterizza il suo tennis. In generale, difficile definire una giocatrice più quotata dell’altra, in questo momento storico, sebbene Giorgi sia complessivamente più rilevante nel circuito maggiore. Chi uscirà vincitrice dall’equilibrato confronto? ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Ile latestuale dell’incontro tra Camilae Ajla, valevole come primo turno del tabellone principale degliBNL. L’azzurra deve uscire da un momento grigio in termini di risultati e proverà a ripartire proprio da Roma, facendo leva anche sul sostegno del pubblico italiano; dal canto suo, l’ottima tennista australiana proverà a rovinare la festa alla maceratese in territorio amico, provando a usufruire al meglio del meraviglioso rovescio che caratterizza il suo tennis. In generale, difficile definire una giocatrice più quotata dell’altra, in questo momento storico, sebbenesia complessivamente più rilevante nel circuito maggiore. Chi uscirà vincitrice dall’equilibrato confronto? ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic WTA Roma 2022 in DIRETTA: Fognini batte in due set Thiem! Tra poco l’azzurra -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Roma 2022 - Camila Giorgi torna in campo nella Città Eterna! La tennista marchigiana gioca sul C… - todo_deporte_83 : RT @InteBNLdItalia: ?? Aumenta l'attesa per il match femminile della sessione serale degli #IBI22 ?? Vi aspettiamo live su Facebook per #Gio… - InteBNLdItalia : ?? Aumenta l'attesa per il match femminile della sessione serale degli #IBI22 ?? Vi aspettiamo live su Facebook per… - News24_it : LIVE Internazionali a Roma: Sonego e Zeppieri fuori. Stasera Fognini e Giorgi - La Gazzetta dello Sport -