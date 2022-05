LIVE Fiorentina-Roma, 36^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match (Di lunedì 9 maggio 2022) Fiorentina e Roma si apprestano a sfidarsi nella gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A: segui la diretta testuale di Mediagol.it Leggi su mediagol (Di lunedì 9 maggio 2022)si apprestano a sfidarsi nella gara valida per la trentaseiesimadiA: segui ladi Mediagol.it

Advertising

forzaroma : 1' - Pronti, via! Inizia il posticipo di Serie A tra Fiorentina e Roma #FiorentinaRoma 0-0 LIVE #SerieA #ASRoma - corgiallorosso : LIVE Fiorentina-Roma 0-0 – Inizia il match - violanews : LIVE #FiorentinaRoma: quasi tutto pronto al Franchi! - SportBuff1 : Streaming LIVE e diretta tv: dove vederla ?? ?? Fiorentina vs Roma #Fiorentina #Roma >> - Ftbnews24 : Fiorentina-Roma: la Serie A in Diretta Live #SerieA -