Live Fiorentina-Roma 2-0 Gonzalez la sblocca e Bonaventura raddoppia

(Di lunedì 9 maggio 2022) Uno spareggio per l'Europa. Ladi Mourinho impegnata questa sera al Franchi contro ladi Italiano in una partita che potrebbe blindare il quinto posto per i giallorossi,...

Advertising

ilcirotano : LIVE Fiorentina-Roma 1-0: Gonzalez perfetto dal dischetto - - zazoomblog : LIVE Fiorentina-Roma 1-0 subito Gonzalez su rigore! - #Fiorentina-Roma #subito #Gonzalez - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Fiorentina-Roma, 36^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - Mediagol : LIVE Fiorentina-Roma, 36^ giornata di Serie A: la diretta testuale del match - corgiallorosso : LIVE Fiorentina-Roma 0-2 (5' Nico Gonzalez, 11' Bonaventura) – Raddoppio viola -

DIRETTAROMA (RISULTATO0 - 0): LE FORMAZIONI UFFICIALI! Il grande posticipoRoma sta per iniziare: la partita è tra le più classiche della nostra Serie A, ma soprattutto il match ...Da una parte laè l'unica squadra a non aver ancora trovato il gol nei minuti di recupero del secondo tempo di questa Serie A, dall'altra la Roma è l'unica a non averne ancora subiti in ...11' - GOL! BONAVENTURA!! RADDOPPIO VIOLA! Gran bella rete del centrocampista viola, che trova spazio in area di rigore e con il mancino angola sul secondo palo, freddando Rui Patricio!5' - GOL! GONZALEZ!!! Apre il mancino e spiazza Rui Patricio, 1-0 per la Fiorentina. 4' - E a fine azione l'arbitro va a vedere al monitor: calcio di rigore! Rigore per la Fiorentina. 2' - Subito ...