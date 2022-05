LIVE Fiorentina-Roma 2-0 | segnano Gonzalez e Bonaventura | Mourinho prova a mescolare le carte

(Di lunedì 9 maggio 2022) L'ultima partita della 36esima giornata di campionato coinvolge due squadre in lotta per i posti che valgono la qualificazione alle coppe...

ASCOLTA Allo stadio Franchi, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,e Roma si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiRoma 2 - 0 ...DIRETTAROMA (RISULTATO2 - 0): RUI PATRICIO PRONTO SU AMRABAT La Roma inizia il secondo tempo con Zaniolo in campo al posto di Sergio Oliveira. Al 4 viene deviato in angolo da Zalewski un ...Intervistato da TMW, il ds del Lecce Pantaleo Corvino – scopritore di Vlahovic alla Fiorentina – ha parlato così: “I problemi di Vlahovic alla Juve E’ fisiologico. Nessuno ha colpe. Dusan era abituat ...52' - Trattenuta reciproca tra Cristante e Nico Gonzalez, che finisce giù: non è calcio di rigore. 3' - Check del VAR dopo un possibile fallo di Karsdorp su Nico Gonzalez: l'olandese, forse, sfiora il ...