LIVE Fiorentina-Roma 2-0 | segnano Gonzalez e Bonaventura | dentro Zaniolo Abraham vicino al gol

(Di lunedì 9 maggio 2022) L'ultima partita della 36esima giornata di campionato coinvolge due squadre in lotta per i posti che valgono la qualificazione alle coppe...

corgiallorosso : LIVE Fiorentina-Roma 2-0 (5' Nico Gonzalez, 11' Bonaventura) – 64' Veretout dalla distanza, a lato - sportli26181512 : LIVE Fiorentina-Roma 2-0: Gonzalez e Bonaventura, Abraham sfiora il gol - forzaroma : 56' - Fiorentina vicina al tris: Amrabat ci prova dalla distanza, Rui Patricio respinge sopra la traversa… - corgiallorosso : LIVE Fiorentina-Roma 2-0 (5' Nico Gonzalez, 11' Bonaventura) – 54' Abraham vicinissimo al gol - forzaroma : 48' - Fiorentina subito all'attacco: Bonaventura ci prova dalla distanza, il suo tiro viene rimpallato… -

Formazioni UFFICIALI- RomaFIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikone. All. Italiano ROMA (3 - 4 - 1 - 1):...RIGORE! Partiti! Calcio d'avvio battuto dallanella classica maglia viola, Roma in quella a sfondo bianco Ci siamo!e Roma sono in campo, tutto pronto per il fischio d'inizio ...64' - Veretout scalda il destro dalla lunga distanza: conclusione che parte bassa ed angolata. Troppo angolata: Terracciano accompagna fuori. 62' - Ci prova Biraghi su calcio di ...Gianluca Di Marzio, a Sky Sport, ha parlato del futuro di Gian Piero Gasperini, un’altra panchina incerta: “Gasperini è molto particolare come allenatore. Ha bisogno di una società e uno spogliatoio c ...