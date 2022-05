LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic 3-6 0-1, WTA Roma 2022 in DIRETTA: l’australiana conquista il 1º set (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 DOPPIO FALLO DI Tomljanovic! 40-30 DI POCO LARGO IL RECUPERO DI DIRITTO DOPO UN PAZZESCO DIRITTO A VOLO DI Giorgi 40-15 CHE CHIUSURA A RETE DI Tomljanovic! Palla corta dell’australiana che recupera sulla smorzata di Giorgi e chiude a volo. 30-15 Termina lungo il diritto lungolinea dell’italiana. 15-15 VINCENTE SULLA RIGA PER LA TENNISTA AZZURRA! Gran diritto della marchigiana. 15-0 Prima al centro dell’australiana. 0-2 ARRIVA IL BREAK PER Tomljanovic! Giorgi non riesce ad allungare il game. 15-40 DUE PALLE BREAK Tomljanovic! Giorgi è troppo distante dalla linea di fondo e va in sofferenza sulla profondità ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 DOPPIO FALLO DI! 40-30 DI POCO LARGO IL RECUPERO DI DIRITTO DOPO UN PAZZESCO DIRITTO A VOLO DI40-15 CHE CHIUSURA A RETE DI! Palla corta delche recupera sulla smorzata die chiude a volo. 30-15 Termina lungo il diritto lungolinea dell’italiana. 15-15 VINCENTE SULLA RIGA PER LA TENNISTA AZZURRA! Gran diritto della marchigiana. 15-0 Prima al centro del. 0-2 ARRIVA IL BREAK PERnon riesce ad allungare il game. 15-40 DUE PALLE BREAKè troppo distante dalla linea di fondo e va in sofferenza sulla profondità ...

