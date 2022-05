L’isola dei famosi anticipazioni: i naufraghi si danno battaglia per diventare leader (Di lunedì 9 maggio 2022) Il quattordicesimo appuntamento stagionale con Ilary Blasi e la sua divertente L’isola dei famosi fa compagnia al pubblico di Canale5 nella prima serata di lunedì 9 maggio 2022. A partire dalle ore 21:30 circa prende il via la puntata che per la prima volta in stagione eleggerà due leader sulL’isola dell’Honduras, con un uomo ed una donna a farla da padroni. In serata si scoprirà l’esito del televoto che ci mostrerà chi finirà su Playa Sgamada tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni, con i pepati Vladimir Luxuria e Nicola Savino primi a voler sapere di chi si tratterà. L’isola dei famosi: il quartodicesimo appuntamento con il reality Lunedì 9 maggio 2022 su Canale 5 va in onda la puntata numero quattordici di questa coinvolgente edizione de L’isola dei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 9 maggio 2022) Il quattordicesimo appuntamento stagionale con Ilary Blasi e la sua divertentedeifa compagnia al pubblico di Canale5 nella prima serata di lunedì 9 maggio 2022. A partire dalle ore 21:30 circa prende il via la puntata che per la prima volta in stagione eleggerà duesuldell’Honduras, con un uomo ed una donna a farla da padroni. In serata si scoprirà l’esito del televoto che ci mostrerà chi finirà su Playa Sgamada tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni, con i pepati Vladimir Luxuria e Nicola Savino primi a voler sapere di chi si tratterà.dei: il quartodicesimo appuntamento con il reality Lunedì 9 maggio 2022 su Canale 5 va in onda la puntata numero quattordici di questa coinvolgente edizione dedei ...

