L'Isola dei Famosi, anticipazioni di lunedì 9 maggio

In prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con "L'Isola dei Famosi", il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Le Conquistadoras si sono integrate nel gruppo ma, nel corso della puntata, i naufraghi voteranno per salvare solo una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Le altre due si sfideranno in un televoto flash, la perdente dovrà spostarsi a Playa Sgamada. Per la prima volta in questa edizione i leader saranno due, un uomo e una donna. I concorrenti dovranno affrontare due prove per conquistare il titolo.

