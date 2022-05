“L’Isola dei Famosi”, Alessandro scopre il segreto della madre Carmen Di Pietro (Di lunedì 9 maggio 2022) Carmen Di Pietro ha un rapporto davvero speciale con il figlio Alessandro. I due si vogliono un bene immenso e lei fa di tutto per farlo stare bene e proteggerlo, anche a costo di sembrare una madre troppo apprensiva. Proprio per far stare sempre bene Alessandro, qualche volta Carmen ha nascosto alcune vicende della sua vita. A “L’Isola dei Famosi”, durante un momenti di confidenza, Carmen di Pietro è stata però tradita dalle sue stesse parole. Alessandro non se lo aspettava. “L’Isola dei Famosi”, il rapporto madre-figlio tra Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni La relazione che lega ... Leggi su tvzap (Di lunedì 9 maggio 2022)Diha un rapporto davvero speciale con il figlio. I due si vogliono un bene immenso e lei fa di tutto per farlo stare bene e proteggerlo, anche a costo di sembrare unatroppo apprensiva. Proprio per far stare sempre bene, qualche voltaha nascosto alcune vicendesua vita. A “dei”, durante un momenti di confidenza,diè stata però tradita dalle sue stesse parole.non se lo aspettava. “dei”, il rapporto-figlio traDiIannoni La relazione che lega ...

