Lipsia, tre top club a caccia di Nkunku. E il Milan... (Di lunedì 9 maggio 2022) Christopher Nkunku può diventare uno dei protagonisti del mercato internazionale. Fuori dalla porta del Lipsia c'è la fila... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Christopherpuò diventare uno dei protagonisti del mercato internazionale. Fuori dalla porta delc'è la fila...

Advertising

gippu1 : Tre finaliste UEFA di sei Paesi diversi non si avevano dal 1986-87: Coppa Campioni Porto (Portogallo)-Bayern Monac… - MauroGiansante : RT @gippu1: Tre finaliste UEFA di sei Paesi diversi non si avevano dal 1986-87: Coppa Campioni Porto (Portogallo)-Bayern Monaco (Germania… - AndreaScutella : RT @gippu1: Tre finaliste UEFA di sei Paesi diversi non si avevano dal 1986-87: Coppa Campioni Porto (Portogallo)-Bayern Monaco (Germania… - Profilo3Marco : RT @gippu1: Tre finaliste UEFA di sei Paesi diversi non si avevano dal 1986-87: Coppa Campioni Porto (Portogallo)-Bayern Monaco (Germania… - apuntobracco : RT @gippu1: Tre finaliste UEFA di sei Paesi diversi non si avevano dal 1986-87: Coppa Campioni Porto (Portogallo)-Bayern Monaco (Germania… -