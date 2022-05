Liga, giornata 35: derby all’Atlético, il Barcellona vince al 94? (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Atlético vince il derby contro il Real nella giornata 35 della Liga e consolida il quarto posto allontanando il Betis, sconfitto in extremis dal Barcellona che si guadagna un posto nella prossima Champions League. Obiettivo vicinissimo anche per il Siviglia, mentre per Europa League e Conference la lotta è tra quattro squadre. Nella lotta per la salvezza Alavés quasi spacciato, il Granada sorpassa il Maiorca e il Levante può ancora sperare. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Liga, giornata 35: Atlético-Real 1-0, Betis-Barcellona 1-2 Vittoria importante dell’Atlético Madrid che batte 1-0 il Real Madrid nel derby e avvicina la qualificazione alla prossima Champions League, allungando a sei punti il vantaggio sul Betis. I blancos ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Atléticoilcontro il Real nella35 dellae consolida il quarto posto allontanando il Betis, sconfitto in extremis dalche si guadagna un posto nella prossima Champions League. Obiettivo vicinissimo anche per il Siviglia, mentre per Europa League e Conference la lotta è tra quattro squadre. Nella lotta per la salvezza Alavés quasi spacciato, il Granada sorpassa il Maiorca e il Levante può ancora sperare. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.35: Atlético-Real 1-0, Betis-1-2 Vittoria importante dell’Atlético Madrid che batte 1-0 il Real Madrid nele avvicina la qualificazione alla prossima Champions League, allungando a sei punti il vantaggio sul Betis. I blancos ...

