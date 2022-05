Liceo Cicognini, Bonetti sul ballo vietato alle lesbiche: «La discriminazione per le studentesse è doppia» (Di lunedì 9 maggio 2022) La ministra Bonetti si scaglia contro l’istituto di Prato. «Superare il simbolismo di un modello ormai archiviato» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 9 maggio 2022) La ministrasi scaglia contro l’istituto di Prato. «Superare il simbolismo di un modello ormai archiviato»

ServiziAlLavoro : Scoppia il caso del ballo delle debuttanti al Liceo Cicognini. Bonetti - Italia Viva Ma è altrettanto importante pr… - AlvisiConci : RT @ItaliaViva: Scoppia il caso del ballo delle debuttanti al Liceo Cicognini. @elenabonetti : 'Discriminazione doppia per le studentesse'… - StigmabaseF : Un liceo ha vietato il ballo di fine anno scolastico alle coppie Lgbt - Today: L'evento, previsto per il 18 giugno… - alexa5313 : RT @ItaliaViva: Scoppia il caso del ballo delle debuttanti al Liceo Cicognini. @elenabonetti : 'Discriminazione doppia per le studentesse'… - ItaliaViva : Scoppia il caso del ballo delle debuttanti al Liceo Cicognini. @elenabonetti : 'Discriminazione doppia per le stude… -