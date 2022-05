Libri – ‘La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi’, domani a Palazzo Madama verrà presentato il nuovo romanzo di Claudia Conte (Di lunedì 9 maggio 2022) La mafia non uccide solo d’estate né solo a maggio, ma proprio il mese di maggio è quello che ha visto più stragi e crimini mafiosi: dalla Strage di Portella, all’uccisione di Giuseppe Impastato fino alla strage di Capaci. Proprio nel mese di maggio Claudia Conte, imprenditrice culturale e attivista ha deciso di presentare nuovamente il suo romanzo “La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi”, (Armando Curcio Editore) commemorativo delle vittime di mafia, in particolare dei magistrati Falcone e Borsellino, di cui quest’anno ricorre il trentennale dall’uccisione. Il nuovo libro della Conte: sarà presentato oggi nella Sala Caduti di Nassirya a Palazzo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) La mafia non uccide solo d’estate né solo a maggio, ma proprio il mese di maggio è quello che ha visto più stragi e crimini mafiosi: dalla Strage di Portella, all’uccisione di Giuseppe Impastato fino alla strage di Capaci. Proprio nel mese di maggio, imprenditrice culturale e attivista ha deciso di presentare nuovamente il suo“Ladeldied eroi”, (Armando Curcio Editore) commemorativo delle vittime di mafia, in particolare dei magistrati Falcone e Borsellino, di cui quest’anno ricorre il trentennale dall’uccisione. Illibro della: saràoggi nella Sala Caduti di Nassirya a...

