L’ex Milan Flamini diventa CEO della sua società di biochimica

Mathieu Flamini, ex conoscenza del calcio italiano con un passato tra le file del Milan, è diventato il CEO di GF Biochemicals, azienda che mira a trovare alternative sostenibili ai prodotti petroliferi, di cui è co-fondatore dal 2008, insieme a Pasquale Granata. Portare avanti la transizione verso prodotti di consumo più sicuri ed eco-responsabili: sarà L'articolo

