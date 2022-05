L’età dell’oro del tennis italiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Il rosso e il nero. Il dritto di Matteo Berrettini e il rovescio di Jannik Sinner, due dei colpi più belli del circuito sono made in Italy. All’estero lo chiamano Rinascimento e con un po’ di ironia, o forse d’invidia, si dice che nei tornei dello Slam sta diventando tutto “very italian”. Non eravamo abituati a tutta questa attenzione, ha detto Matteo Berrettini la scorsa primavera durante il Roland Garros. Poi è arrivato in finale a Wimbledon e quell’attenzione un po’ se l’è andata a cercare. Era il 2016 e agli Internazionali d’Italia si celebravano i quarant’anni della vittoria in Coppa Davis della squadra capitanata da Nicola Pietrangeli e formata da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli. Pochi giorni dopo, a Parigi, lo stesso Panatta che quell’anno festeggiava anche la vittoria agli Open di Francia venne chiamato a premiare il vincitore di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Il rosso e il nero. Il dritto di Matteo Berrettini e il rovescio di Jannik Sinner, due dei colpi più belli del circuito sono made in Italy. All’estero lo chiamano Rinascimento e con un po’ di ironia, o forse d’invidia, si dice che nei tornei dello Slam sta diventando tutto “very italian”. Non eravamo abituati a tutta questa attenzione, ha detto Matteo Berrettini la scorsa primavera durante il Roland Garros. Poi è arrivato in finale a Wimbledon e quell’attenzione un po’ se l’è andata a cercare. Era il 2016 e agli Internazionali d’Italia si celebravano i quarant’anni della vittoria in Coppa Davis della squadra capitanata da Nicola Pietrangeli e formata da Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli. Pochi giorni dopo, a Parigi, lo stesso Panatta che quell’anno festeggiava anche la vittoria agli Open di Francia venne chiamato a premiare il vincitore di ...

