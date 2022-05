Leo Gassman | parla la ragazza molestata e soccorsa dal cantante | “Quel ragazzo forse mi ha messo la droga nel bicchiere Ho ricordi sfocati | piangevo disperata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nella notte tra venerdì e sabato scorso, Leon è intervenuto in soccorso di unavittima di molestie sessuali. Erano le 3.50, zona via di Portonaccio a Roma, quandoha sentito piangere. In un lungo post su Instagram ha poi scritto: “Non sono un eroe, ho fatto solo ciò che era giusto. Aiutare il prossimo dovrebbe essere una priorità di ogni essere umano. Se vi capita di notare per strada unao unin difficoltà, non voltategli le spalle. Non aspettate che l’atto si manifesti, bloccatelo nel nascere”. Lasi chiama Tilde, è americana e si trova a Roma per studiare Storia dell’Arte. In un’intervista rilasciata a Repubblica, ha raccontato: “Abbiamo passato la serata in questo giardino. Abbiamo bevuto. Lì, ho conosciuto un...