Leo Gassman | la ragazza salvata dallo stupro | Mi hanno drogata | ricordo che piangevo disperata

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 9 maggio 2022) Lada Leosi è aperta per la prima volta a proposito di quello che è accaduto in un'intervista di Repubblica: 'Miche'. Come tutti ormai sappiamo, nei giorni scorsi Leo, figlio di Alessandron, ha salvato unaamericana da unoa Roma per poi accompagnarla presso il Policlinico Umberto I, dopo aver notato che la studentessa era da sola e stava piangendomente. La ventinovenne, Tilde, durante un'intervista rilasciata per Repubblica ha dichiarato: "Abbiamo passato la serata in questo giardino dietro l'Orto botanico. Abbiamo ...