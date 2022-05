Lega Serie A, Casini: “Modifica Coppa Italia non nell’immediato. Var? Discutere migliorie” (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Ecco le sue parole: “Cambiare il format della Coppa Italia? Non è una priorità in questo momento ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, ma siamo aperti all’ascolto. Certo il modello FA Cup è più lontano per un fatto culturale, per una diversità di approccio al gioco. Sul Var c’è un equivoco di fondo: non è la moviola, mentre nell’opinione pubblica è intesa in questo modo. In questa fase di sperimentazione vanno discusse alcune ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Presidente dellaA, Lorenzo, è intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Ecco le sue parole: “Cambiare il format della? Non è una priorità in questo momento ma laè sempre aperta a migliorare le cose. LaB ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, ma siamo aperti all’ascolto. Certo il modello FA Cup è più lontano per un fatto culturale, per una diversità di approccio al gioco. Sulc’è un equivoco di fondo: non è la moviola, mentre nell’opinione pubblica è intesa in questo modo. In questa fase di sperimentazione vanno discusse alcune ...

