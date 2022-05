Le immagini della parata sollevano nuovi dubbi sullo stato di salute di Putin: ecco perché (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo il Daily Mail Vladimir Putin non starebbe benissimo. Nei filmati della parata lo si vede zoppicare e, quando si è seduto, si è posato una coperta sulle ginocchia, mentre intorno a lui i ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo il Daily Mail Vladimirnon starebbe benissimo. Nei filmatilo si vede zoppicare e, quando si è seduto, si è posato una coperta sulle ginocchia, mentre intorno a lui i ...

Advertising

vaticannews_it : #Ucraina Fiori su una delle fosse comuni scoperte a #Bucha dopo l'abbandono dell'area da parte dell'esercito russo.… - fanpage : L'ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreev, è stato aggredito a Varsavia, dove gli è stata lanciata contro del… - chetempochefa : “Non so quale sarà il mio domani, ma devo essere forte per il mio bambino” - In occasione della festa della mamma,… - ModernoAlex : RT @conteDartagnan: Fermi tutti…le vere immagini della Parata che non ce lo dicono… - cristianovilla9 : RT @conteDartagnan: Fermi tutti…le vere immagini della Parata che non ce lo dicono… -