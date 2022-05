Lazio, Lotito: “Sold-Out neanche se regalo i biglietti” (Di lunedì 9 maggio 2022) Lazio, Lotito- Ancora una volta Lotito lancia la pietra contro tifosi della Lazio che ad oggi sono davvero hai ferri corti con il patron. LE PAROLE DI Lotito “Non è un problema del prezzo del biglietto, capisco anche la crisi economica, però non so neanche se li regalassimo tutti i biglietti se ci sarebbe il pienone. Ho fatto le campagne più favorevoli ai tifosi ma non mi sembra che ci sia lo stadio sempre pieno. Nell’ultima gara contro la Sampdoria 3.000 biglietti erano gratuiti, il resto era a 10-20 euro, e le presenze erano comunque attorno alle 30.000. Il problema è che abbiamo una presenza limitata rispetto a tanti altri club. I tifosi dovrebbero essere contenti, la Lazio è l’unica che non ha cambiato proprietà, vedi Roma, Milan e ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)- Ancora una voltalancia la pietra contro tifosi dellache ad oggi sono davvero hai ferri corti con il patron. LE PAROLE DI“Non è un problema del prezzo del biglietto, capisco anche la crisi economica, però non sose li regalassimo tutti ise ci sarebbe il pienone. Ho fatto le campagne più favorevoli ai tifosi ma non mi sembra che ci sia lo stadio sempre pieno. Nell’ultima gara contro la Sampdoria 3.000erano gratuiti, il resto era a 10-20 euro, e le presenze erano comunque attorno alle 30.000. Il problema è che abbiamo una presenza limitata rispetto a tanti altri club. I tifosi dovrebbero essere contenti, laè l’unica che non ha cambiato proprietà, vedi Roma, Milan e ...

