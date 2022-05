Lazio, caviglia gonfia per Immobile: l’attaccante rischia di saltare la Juventus (Di lunedì 9 maggio 2022) Pessime notizie per la Lazio, che rischia di dover fare a meno di Ciro Immobile in occasione del match contro la Juventus. A riportarlo è Repubblica, che spiega come l’attaccante dei biancocelesti dovrà osservare alcuni giorni di riposo. La sua caviglia sinistra è infatti gonfia e dolorante. Sarri spera comunque di recuperare per il match del penultimo turno di Serie A, ma non è da escludere un’assenza. Decisivi i prossimi giorni per capirne di più. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Pessime notizie per la, chedi dover fare a meno di Ciroin occasione del match contro la. A riportarlo è Repubblica, che spiega comedei biancocelesti dovrà osservare alcuni giorni di riposo. La suasinistra è infattie dolorante. Sarri spera comunque di recuperare per il match del penultimo turno di Serie A, ma non è da escludere un’assenza. Decisivi i prossimi giorni per capirne di più. SportFace.

