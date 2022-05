L'AX Armani chiude seconda il campionato, domenica via ai playoff contro Reggio Emilia (Di lunedì 9 maggio 2022) L'AX Armani Milano ha chiuso bene la stagione regolare andando a vincere domenica sera il posticipo della trentesima e ultima giornata al Taliercio contro l'Umana Venezia per 74-69. Vittoria importante non per la classifica già cristallizzata - con la Segafredo Bologna prima con 52 punti e Milano seconda con 48 - ma per il morale dei biancorossi che vincendo in Laguna hanno cancellato la sconfitta di giovedì a Treviso. L'Olimpia - priva degli infortunati Melli e Delaney e con Daniels e Rodriguez fuori per turnover - parte bene con i canestri di Shields e Bentil mettendo il naso avanti sul 8-7, prima di subire un break di 9-3 della Reyer spinta dai centimetri di Watt che spinge i suoi alla prima virata sul 16-13. L'AX stringe le maglie difensive, trova punti da Baldasso e si riporta avanti sul 21-22 al 14', ma da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) L'AXMilano ha chiuso bene la stagione regolare andando a vinceresera il posticipo della trentesima e ultima giornata al Talierciol'Umana Venezia per 74-69. Vittoria importante non per la classifica già cristallizzata - con la Segafredo Bologna prima con 52 punti e Milanocon 48 - ma per il morale dei biancorossi che vincendo in Laguna hanno cancellato la sconfitta di giovedì a Treviso. L'Olimpia - priva degli infortunati Melli e Delaney e con Daniels e Rodriguez fuori per turnover - parte bene con i canestri di Shields e Bentil mettendo il naso avanti sul 8-7, prima di subire un break di 9-3 della Reyer spinta dai centimetri di Watt che spinge i suoi alla prima virata sul 16-13. L'AX stringe le maglie difensive, trova punti da Baldasso e si riporta avanti sul 21-22 al 14', ma da ...

