Lavoratrici agricole invisibili | “Sfruttate | vessate e molestate sessualmente”

(Di lunedì 9 maggio 2022) Molestie sessuali, ricatti, liste nere , paghe da fame: spesso, quando mangiamo frutta, ortaggi e vegetali, nel piatto, inconsapevolmente, mettiamo anche una serie di ingredienti tossici, che rendono difficile e spesso disumana la vita delle, soggette alle violenze ed alle coercizioni dei caporali cui è affidato il reclutamento ed il controllo della manodopera. A raccontarlo il rapporto “CAMBIA TERRA. Dall’tà al protagonismo delle donne in agricoltura” realizzato da Actionaid nell’ambito del programma che dal 2016 si occupa di indagare e intervenire sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne in agricoltura in Puglia, Basilicata e Calabria per tutelare i loro diritti. Il rapporto Nelle campagne le donne arrivano a guadagnare anche solo 25/28 euro al giorno mentre gli uomini ne ricevono 40 Siamo ...

