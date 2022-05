Lavatrice per le beauty blender: non è follia ma realtà! (Di lunedì 9 maggio 2022) No, non “beauty blender nella Lavatrice”: ma Lavatrice per la beauty blender! Ma cosa vuol dire? Dobbiamo per caso comprare un altro elettrodomestico esclusivamente per lavare le nostre spugnette da trucco? Ovviamente no… o meglio, nì. Si sa che la regola fondamentale del marketing vuole che laddove ci sia una domanda ci sia anche un’offerta. E diciamocelo, davanti alle nostre beauty blender intrise di fondotinta e altri prodotti in crema ce lo siamo sempre chiesto: ma quando lo inventano un prodotto che le pulisca senza che debba lavarle a mano? Sappiate che qualcuno ci ha ascoltato! Dall’Oriente arriva la mini Lavatrice per pulire a fondo le beauty blender Già da parecchio tempo prima che il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) No, non “nella”: maper la! Ma cosa vuol dire? Dobbiamo per caso comprare un altro elettrodomestico esclusivamente per lavare le nostre spugnette da trucco? Ovviamente no… o meglio, nì. Si sa che la regola fondamentale del marketing vuole che laddove ci sia una domanda ci sia anche un’offerta. E diciamocelo, davanti alle nostreintrise di fondotinta e altri prodotti in crema ce lo siamo sempre chiesto: ma quando lo inventano un prodotto che le pulisca senza che debba lavarle a mano? Sappiate che qualcuno ci ha ascoltato! Dall’Oriente arriva la miniper pulire a fondo leGià da parecchio tempo prima che il ...

