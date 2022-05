L’Atalanta da trasferta è da record: col 3-1 allo Spezia sono 12 le vittorie esterne (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Atalanta torna dalla Liguria con tre punti che pesano. In un periodo così avaro di vittorie e soddisfazioni tutto fa brodo alla corte di Gian Piero Gasperini. Nonostante lo smalto perso, i nerazzurri restano agganciati in qualche modo al treno europeo con il forte obiettivo di provare a salvare una stagione che nel girone di ritorno ha preso una inaspettata bruttissima piega. Non si può di certo parlare di prestazione esaltante: la vera Atalanta dei tempi belli è sparita da un po’, almeno in Serie A, e pretendere di vederla in queste ultime tre giornate significherebbe avere delle aspettative troppo alte. Serve quantomeno una squadra che anche raschiando il barile delle risorse fisiche, tecniche e mentali rimaste dimostri orgoglio e voglia di raggiungere anche un obiettivo minimo come i play off di Conference League. Rispetto alle gare con Verona, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 9 maggio 2022)torna dalla Liguria con tre punti che pesano. In un periodo così avaro die soddisfazioni tutto fa brodo alla corte di Gian Piero Gasperini. Nonostante lo smalto perso, i nerazzurri restano agganciati in qualche modo al treno europeo con il forte obiettivo di provare a salvare una stagione che nel girone di ritorno ha preso una inaspettata bruttissima piega. Non si può di certo parlare di prestazione esaltante: la vera Atalanta dei tempi belli è sparita da un po’, almeno in Serie A, e pretendere di vederla in queste ultime tre giornate significherebbe avere delle aspettative troppo alte. Serve quantomeno una squadra che anche raschiando il barile delle risorse fisiche, tecniche e mentali rimaste dimostri orgoglio e voglia di raggiungere anche un obiettivo minimo come i play off di Conference League. Rispetto alle gare con Verona, ...

