L’Appia Antica candidata a patrimonio dell’Unesco | soddisfazione dall’Amministrazione di Formia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 maggio 2022)– E’ partito l’iter di candidatura per far diventare la via Appia, nel suo percorso integrale compresa la variante traianea,dell’Umanità, iscrivendola nella Lista delMondiale. La via Appia, che attraversa metà della penisola italiana in latitudine, collega la città di Roma con quella di Brindisi, in Puglia, e mostra le bellezze culturali e paesaggistiche del nostro Paese. La proposta è arrivata direttamente dal ministero dei Beni Culturali e laè tanta anche a, come sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo: “E’ una notizia che ci riempie d’orgoglio e va condivisa con gli altri Comuni interessati – commenta entusiasta il primo cittadino – Questo passaggio va a rafforzare la ...